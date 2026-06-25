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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kompresörlü vahşette soruşturma tamamlandı! 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümüyle ilgili istenen ceza belli oldu | Son dakika haberleri

        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...

        Şanlıurfa'da, marangoz atölyesinde, 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin iş arkadaşının vücuduna tuttuğu hava kompresörü ile yaralanmasının ardından ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Habip Aksoy hakkında "çocuğu olası kastla öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 14:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşanan olayla ilgili olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        İŞ YERİNDE YERE DÜŞÜYOR

        ANKA'da yer alan habere göre iddianamede, 14 Kasım 2025 günü maktul Muhammet Kendirci'nin çalıştığı iş yerinde yere düştüğü, sanık Habip Aksoy'un Kendirci'nin üzerine çıktığı ve hava kompresörünün plastik hortumunu çocuğun vücuduna yaklaştırdığı ifade edildi.

        KARNI ŞİŞİP KUSMAYA BAŞLIYOR

        Muhammet Kendirci'nin bu sırada karnının şiştiği ve kusmaya başladığı aktarılan iddianamede, çocuğun Aksoy ve diğer çalışanlarca araçla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, buradan da sevk edildiği Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerine rağmen 4 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

        EYLEM ANİ GELİŞTİ HUSUMET YOK

        Elde edilen delillere göre aynı işyerinde çalışan Habip Aksoy ile maktul Muhammet Kendirci arasında geçmişe dayalı husumet bulunmadığı, olay anında da herhangi bir cebir ve tehdit durumu söz konusu olmadığı bildirilen iddianamede, görünümü itibarıyla eylemin "ani" geliştiği ifade edildi.

        "KIYAFET OLSA DA ZARAR VEREBİLİR"

        Olayda kullanılan kompresörün 12 bar basıncında olduğu, üzerinde kıyafet olsa dahi yakın mesafede kullanımının insan vücuduna zarar verebileceği belirtilen iddianamede, Aksoy'un, marangozluk faaliyeti yürütülen bir işyerinde çalışması nedeniyle basınçlı hava ekipmanlarının kullanım özellikleri ve doğurabileceği tehlikeler hakkında mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğu kaydedildi.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        İddianamede Aksoy'un "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

        DAVANIN NAKLİNİ TALEP ETTİ

        Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya hazırlık tutanağında, olayın kamuoyunda geniş yer bulduğu, Bozova'da olayla ilgili yürüyüşlerin yapıldığını belirterek, yargılamanın huzur ve sükunet içerisinde Şanlıurfa'da yürütülmesinin sakıncalı olduğuna hükmetti ve yargılamanın nakli konusunda Adalet Bakanlığı'ndan talepte bulundu.

        Talebin kabul edilmemesi halinde mahkeme davayı 23 Eylül 2026'da görmeye başlayacak.

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