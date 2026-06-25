Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
Beşiktaş, kaleci transferi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Alexander Nübel için görüşmelerine devam ederken, Ersin Destanoğlu'nun ayrılık ihtimaline karşı yerli alternatifleri de değerlendiriyor. Bu doğrultuda sözleşmesi sona eren Bilal Bayazit gündeme geldi
Beşiktaş, kale için Bayern Münih ve Alexander Nübel ile görüşmelerini sürdürürken, Ersin Destanoğlu’nun olası ayrılığı durumunda yerli bir takviye seçeneğini de araştırıyor.
Avrupa’dan teklifler alan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Ersin henüz kesin kararını vermedi.
As kaleciyi teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun raporu doğrultusunda yabancı planlayan siyah-beyazlılar, rotasyonu güçlendirmek için ise yerli isimlere bakıyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birisi Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Bilal Bayazit oldu.
Süper Lig’den düşen sarı-kırmızılılardan ayrılacak olan 25 yaşındaki kaleci ile Samsunspor’un da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken Beşiktaş’tan da hamle gelebilir.
Siyah-beyazlılar farklı isimler için de çalışmalarını sürdürürken kaleci konusunu Avrupa Ligi eleme maçına kadar çözmeyi hedefliyor.