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        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!

        Beşiktaş, kaleci transferi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Alexander Nübel için görüşmelerine devam ederken, Ersin Destanoğlu'nun ayrılık ihtimaline karşı yerli alternatifleri de değerlendiriyor. Bu doğrultuda sözleşmesi sona eren Bilal Bayazit gündeme geldi

        Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        Beşiktaş, kale için Bayern Münih ve Alexander Nübel ile görüşmelerini sürdürürken, Ersin Destanoğlu’nun olası ayrılığı durumunda yerli bir takviye seçeneğini de araştırıyor.

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        Avrupa’dan teklifler alan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Ersin henüz kesin kararını vermedi.

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        As kaleciyi teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun raporu doğrultusunda yabancı planlayan siyah-beyazlılar, rotasyonu güçlendirmek için ise yerli isimlere bakıyor.

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        Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birisi Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Bilal Bayazit oldu.

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        Süper Lig’den düşen sarı-kırmızılılardan ayrılacak olan 25 yaşındaki kaleci ile Samsunspor’un da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken Beşiktaş’tan da hamle gelebilir.

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        Siyah-beyazlılar farklı isimler için de çalışmalarını sürdürürken kaleci konusunu Avrupa Ligi eleme maçına kadar çözmeyi hedefliyor.

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