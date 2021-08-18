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Haberler Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban yöneticilerini kabul edebiliriz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban yöneticilerini kabul edebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Dün akşam Bakanımla görüştük, inşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar." dedi. Muhalefetin erken seçimi gündeme getirmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hedef haziran 2023. Muhalefetin işi gücü yok bunlarla meşgul oluyor. Bunlarla meşgul olmakla netice alacağını zannediyor." açıklamasında bulundu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban yöneticilerini kabul edebiliriz
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz." dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz."

"Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız."

"İYİ GÜNDE VE KÖTÜ GÜNDE AFGANİSTAN'IN YANINDAYIZ"

"Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık."

"Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır."

"Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistanın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir."

"Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz."

"(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz."

ERDOĞAN, HAFTA SONU MERKEL VE PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

"Bu hafta sonuna kadar Merkelle, hafta sonu Putinle görüşmemiz söz konusu."

"Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek."

"İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı."

"(Kılıçdaroğlunun ABDyle göçmen kabulü anlaşması iddiası) Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam yalancı, bugüne kadar doğru bir sözü var mı, yok."

"Muhalefetin karalama dili bu ülkede acaba ne zaman yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü."

"(AFADın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar."

"(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi."

SOSYAL MEDYAYA DENETİM

"Meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik denetim konusunda gereken adımları atacağız."

"Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne, yalan rüzgarına karşı dikkatli olmaya davet ediyorum"

"Milletimin karşısında 3 doz aşısını olmuş bir Cumhurbaşkanı olarak bulunuyorum. Bir sıkıntı olsaydı herhalde kendimizi böyle bir riske sokmazdık."

"(Muhalefetin erken seçim çağrısı) Hedef haziran 2023. Muhalefetin işi gücü yok bunlarla meşgul oluyor. Bunlarla meşgul olmakla netice alacağını zannediyor."

YÜZ YÜZE EĞİTİM

"Dün akşam Bakanımla görüştük, inşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar."

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