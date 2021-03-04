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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında "Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa adımımız herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kimseden destek gelmese de biz kendi hazırlığımızı milletin takdirine sunacağız" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa çağrısı - Haber
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"AK Parti'de kadim davamızın dışına hiç kimse ve hiçbir şey vazgeçilmez değildir. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık, yüreğinde dokunmadık tek bir insan bırakmayacağız. Bunu başardıktan sonra vatandaşlarımızın sandıkta bize sahip çıkacağına emin olabiliriz.

Dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm süreci sorumluluğumuzu artırıyor. AK Parti, 2023'e ve 2053'e doğru giden süreci inşa edecek partidir. Yeni yönetim sistemimize geçmemizle birlikte, yolumuza Cumhur İttifakıyla devam ediyor. Ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme noktasındayız. Karşımızdaki ittifak tel tel dökülmeye başladı. Biz ilkeli ve gayretli şekilde çalışmayı sürdürdükçe milletimin desteğini almayı sürdüreceğiz.

CHP artık kendi derdine düşmüştür. Bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp, cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Gelecekte, CHP diye partiye yer olmadığını görüyoruz. İktidar yolunu darbede, dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkumdur.

CHP, yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramları kullanarak istismar etmişti. Bu partinin faşistlikte, bağnazlıktaki yüzünü ortaya çıkarıyor. Siyaseti, eser ve hizmet yarışına çevirdiğimiz ölçüde başarımızı daha iyi göstereceğimizi unutmayacağız.

Miletlimiz siyasi tercihini belirlerken kadrolara ve programlara da bakar. Milletimizin geleceğini aydınlatacak reform programlarıyla çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimlerle ülkemizin demokratik ve ekonomik çehresini değiştiren biziz.

AB üyelik süreci vesilesiyle hak ve özgürlükleri genişleten düzenlemeleri hayata geçiren biziz. Son birkaç yıldır yaptığımız reformlar dahi birer destandır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemize biz kazandırdı. Yargı reformu strateji belgesi son dönemdeki en önemli hukuk reformuydu.

İnsan hakları eylem planını paylaştık, ekonomik reform paketini de açıklayacağız. Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa adımımız herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kimseden destek gelmese de biz kendi hazırlığımızı milletin takdirine sunacağız.

Biz ülkemizi gelecek asrını düşünürken, şehirlerimizi yeniden 25-30 yıl öncesine döndüğünü görmekten üzüntülüyüz. CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri yeniden çöp, çukur devrini hortlatmışlardır. Bir de tıkır tıkır çalışıyorsunuz demezler mi... Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha temel belediye hizmetlerinin altından kalkamıyorlar. Çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması, araçların çukurdan, yayaların çamurdan çıkamaması yıkım değil de nedir? AK Parti yönetimindeki herhangi bir belediye çıksa yeri göğü inletecek kesimlerin, CHP yönetimlerine karşı lal kesilmeleridir.

Biz bunların gerçek yüzünü Cumhuriyet yürüyüşlerinde, Gezi'de, 15 Temmuz'da gördük. Boğaziçi meselesi başta olmak üzere çıkarlarına dokunduğumuz yerlerde gördük. Marjinal ve çarpık ideolojilerini topluma dayatmaktır. Kendilerine boyun eğmeyen herkese saldıran, küçümseyenlere meydanı bırakmadık.

Bunlarla mücadele ederken ülkemizi kalkındırma kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye sağlık krizinin yaşandığı yılda büyümesini sürdüren az sayıda ülke arasında yer aldı. Türkiye, zor şartlarda başarı hikayeleri yazamaya devam ediyor."

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