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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan arka arkaya kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ikinci parti aşılardan restoranların açılmasına, reform paketlerinden Sincar'a operasyon'a kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan arka arkaya kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

2. parti aşılar ne zaman geliyor?: Şu anda ikinci parti aşımız, onayı çıktı, bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon. Bu yaş grubu huzurevinde kalanlara yönelik aşılarımız devam edeek. Bilim Kurulu'nun çalışamlarına göre kademeler belirlenerek aşı süreci devam edecek.

Restoranların açılması: Bu konuyla ilgili Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istmiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir.

Muhalefetle temaslar: Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz. Takvim Haziran 2023'tür. Erken seçim söz konusu değil. Aklınıza esince erken seçime gidilmez.

Reform paketleri: Biz kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili tarihi de açıklamak suretiyle yaparız.

Sincar'a operasyon mesajı: Operasyon olacak mı? Ortak operasyonları yapmaya hazırız ama bunları açıklayarak operasyonlar yapılmaz. Bir gece ansızın gelebiliriz.

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