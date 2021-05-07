Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşıda fikri mülkiyet ve yeni anayasa mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı ardından açıklama yaptı.



AZINLIKLAR İLE İFTAR: Her türlü desteği verdik, veriyoruz, bundan sonra da vereceğiz. Dini cemaatlerin, azınlıkların nasıl bir ihtiyacı varsa kendilerine yardımcı olabileceğimizi ilettik.

AŞILARDA FİKRİ MÜLKİYET TARTIŞMASI: İlim tüm insanlığın ortak malıdır. Bilimde kıskançlık olmaz. İnsanlığın sağlığıyla alakalı böyle bir konuda, 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' yanlış bir yaklaşımdır. Biz nasıl Çin aşısıyla başladık, Uğur Bey ve eşinin ürettiği aşıdan istifade ediyoruz, Rus aşısıyla Sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Oradan da ciddi aşı alacağız, Türkiye'de ortak üretime gireceğiz.

MISIR İLE İLİŞKİLER: Mısır halkına yönelik tavrımız çok olumlu. Mısır halkıyla Türk milletinin tarihe dayalı bir birlikteliği var. Düşman kardeşler olarak değil, dost olarak Mısır halkıyla tarihten gelen birlikteliğimizi yeniden kazanma gayreti içindeyiz. Mısır halkını zorla, Yunan halkıyla birlikte görmek bizi üzer. Onlarla dayanışma içinde olmaları bizi üzer. Yeni süreç başladı. Bu süreç içinde önce istihbarat örgütlerimiz, sonra Dışişleri Bakanlığımız mensupları görüşmelere başladı. Bunu genişleterek devam ettireceğiz.

MHP'NİN ANAYASA HAZIRLIĞI: Sayın Devlet Bey ile yaptığımız görüşmeler var. Ülkemizin meselesini görüşme imkanı buluyoruz. Yeni anayasa konusunu da görüştük. Hazırlıklarımızı kendileriyle paylaşacağımızı da konuştuk. Onlar hazırlıklarını gönderdiler. Bizim hazırlıklarımız da bitmek üzere, kendilerine takdim edeceğiz. Bunlar üzerinde ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefete de takdim edeceğiz, STK'larla da görüşeceğiz. Milletin kabul edeceği bir anayasa çıkarmak istiyoruz.