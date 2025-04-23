Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yaptı.

Erdoğan ilk mesajında, "Geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuram ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar İstanbul'da en büyüğü 6,2 en küçüğü 3,9 şiddetindeki depremlere ilişkin Bakanlar Yerlikaya, Kuram, Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı aradı ve gelişmeler hakkında bilgi alarak çalışmalar için talimat verdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır." bilgisini paylaştı.

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Altun, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.