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        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 13:17 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:54
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yaptı.

        Erdoğan ilk mesajında, "Geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuram ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu arayarak bilgi aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar İstanbul'da en büyüğü 6,2 en küçüğü 3,9 şiddetindeki depremlere ilişkin Bakanlar Yerlikaya, Kuram, Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı aradı ve gelişmeler hakkında bilgi alarak çalışmalar için talimat verdi.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır." bilgisini paylaştı.

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        Altun, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        İlgili birimlerin her birinin kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Altun, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır. Deprem ile ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumların açıklamalarını ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğrulanmamış içeriklere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

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