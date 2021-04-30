Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açıklama yapıyor.

KORONAVİRÜS AŞILARI: Almanya'dan söz var, oradan da gelecek. Bazı ihtimaller diyorum ama Çin ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi bir aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.

YERLİ AŞI: Çalışmalarımız devam ediyor. Eylül- ekim gibi üretime geçeceklerine inanıyorum.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ: Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Doğru konuşmadılar. Ben yine netice alınacağına ihtimal vermiyorum. Dürüst değiller. Referanduma da saygı duymadılar. Bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Dürüst davrandıkları zaman, bizden dürüstlüğü görecekler. Dürüst davranmadıkça bir anlaşmaya varmak mümkün değil.

PROGRAMI: Henüz kararımı vermedim. Şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye'deyim.