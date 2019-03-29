Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalında canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Pazar akşamının inşallah Cumhur İttifakı olarak, partimiz olarak çok hayırlı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ İFADESİ ASLINDA İSTANBUL İÇİNDİR"

Erdoğan: Doğduğumuz bir vilayet burası. İstanbul tarih itibarıyla bir payitaht. Tarihin kayıtlarında müstesna bir yeri olan ve uluslararası camiada gıpta ile bakılan bir şehir. Kimler İstanbul'u kendi strateji kayıtlarına almadı ki. Bizim İstanbulla ilişkimiz ise sevgili Peygamberimizin müjdesine dayalı olandı. Onun için 1453 çok anlamlıdır. Bunun karşısında olanlar, işte Gezi olaylarında yaşadık, 'Zulüm 1453'de başladı' diye duvarlara yazı yazanlar Haçlı zihniyetinin içimizdeki uzantılarıdır. En son Çanakkale'de mücadelede niye verildi? Hedef Çanakkale'yi aşıp, İstanbul'a gelmekti, girmekti. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde o zaman 'Hey 15'li 15'li' meselesinde o kınalı kuzular, yavrular, hepsi tıp öğrencileri vesaire. Beklenen sayıda asker yok. Teknoloji ise hepsi düşman kamplarının içerisinde. Ve Seyit Onbaşı gibi kendini o yola vakfeden Mehmetçiğimiz Çanakkale'de onlara geçit vermediler. İstanbul orada adeta virgül değil noktayı koydu. Çanakkale Geçilmez ifadesi İstanbul içindir. Avusturalya, Yeni Zelanda buraya geldi. Neydi dertleri? İstanbul'du.

"SİYASETE BAŞLADIĞIM İLK YER BEYOĞLU GENÇLİK KOLLARI"

Oturduğun bu şehir rastgele bir şehir değil. Biz de bu sevdayla bu şehre aşık olduk. Benim doğduğum, büyüdüğüm yer İstanbul'un müstesna yerleri değildi. Ben Kasımpaşa'da doğdum. Onun da tarihi önemliydi. Osmanlı okçuların yetiştiği yerin kenarında olan mahallede, iki odalı kirada oturduğumuz evde büyüdük. Binali Bey de aslında Kasımpaşalı'dır. Onun da mazisi oradan başlar. O Erzincan'dan çıktı geldi. Yollarımız bu davada bütünleşti. 40 yıllık siyasi geçmişim var. Siyasette şu andaki siyasi partilerin başında olanların gençlik kollarından yetişip buraya geleni yok. Kimisi gökten zembille inmiş. İlk başladığım yer Kasımpaşa. Beyoğlu Gençlik Kolları'ndan başladık. Büyükşehir Belediye Başkanlığına attığımız adımdan sonra İstanbul aşkımız orada şekillendi. O zamanki ilçe belediye başkanlarımızla elele verdik. Dünyadaki yapılan yerleri de incelemek suretiyle adımı attık, çok kısa zamanda çok çok ciddi yatırımlar sığdırdık.

"İSTANBUL HABİTAT'A 'DÜNYANIN EN TEMİZ ŞEHRİ' OLARAK GEÇTİ"

Yatırımlarımızın rakamsal olarak boyutu tarif edilemeyecek kadar büyüktü. Başarıda insan, bilgi, finans yönetimi çok önemli. Bu üç şeyi başardığınızda gerisi geliyordu. Yatırımlarla beraber İstanbul'u ulaşımdan üstyapıya, deniz taşımacılığına önem verdik. Binali Bey'i İDO'nun başına getirdik. Çok ciddi adımlar attık. Herşeyden önemlisi CHP'nin tanımı olan çöp, çukur, çamuru İstanbul'u kurtarmamız lazımdı. Süratle attığımız adımlarla İstanbul'u, 1 yılı bulmadı, çöp yığınlarından kurtardık. Habitat 2 toplantısı vardı o zaman. Şu andaki eski Spor Sergi Sarayı'nın içerisinde yapıldı. Sonuç bildirgesinin içerisine 'dünyanın en temiz şehri olarak' girdi. Bu çok manidardı.

"SU KONUSUNU ISTRANCA VE MELEN'DEN GETİRDİĞİMİZ HATLA ÇÖZDÜK"

Şu anda 5 milyon 350 bin haneye İstanbul Büyükşehir Belediyesi doğalgazı vermiş durumda. Şu anda hava kirliliği yoksa sebebi bu. Su meselesi vardı. İki kanadı vardı. Bir Ömerli bir de Terkos kanadı. Istranca dağlarından Terkos'a suyun gelmesi gerekiyordu. 140 km. dağları delerek Terkos'a suyu getirdik. Anadolu yakasında da Melen'den 180 km. Oradan ayrıca İstanbul'a suyu getirdik. Sağolsun Veysel Eroğlu Bey, İSKİ Genel Müdürümüzdü. Bunun deplase edilmesi lazım dedi. Bununla ilgili olarak da Boğaz'ın içinde o zamanki Reno aracının geçeceği borular yerleştirildi. Şu anda sıkıntı olsa deplase edilecek şekilde sistem o noktada hazır. Biz o zaman Reno aracına bindik ve oradan geçtik.

"AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ İLE BİR ŞEY YAKALADI"

Ikarus otobüsleri vardı. Bunların içinde seyahat insanı adeta çıldırtı. O zamanlar koltuklar mazotlu bezlerle silinirdi. Havalandırma sistemi yoktu. İstanbulumuza ilk defa Mercedes otobüslerini biz soktuk. 6 bin küsur şu anda Mercedes otobüsü var. Bizden sonraki arkadaşlar sağolsun Metrobus olayını getirdiler. Raylı sistemde yatırım biraz uzun sürüyor. Lastikli sistemde çok daha çabuk güzergahlar yapılabiliyor. bu adımlar da atıldı. İstanbul AK Parti belediyeciliği ile bir şey yakaladı. Şimdi yeni projelerle bu işler çok daha farklı olacak. Bunun yanında tarihi eserlerle ilgili atılan adımlar, bunlar İstanbul'a çok çok şey katacak.

"KARŞI TARAF PROJE DEĞİL İDEOLOJİK MEKANİZMAYLA ÇALIŞIYOR"

Şu anda bu dörtlü mekanizma aslında bir belediyecilik anlayışıyla veya projeye dayalı bir anlayış üzerinden değil ideolojik mekanizmaya oy toplamanın gayreti içerisinde. Malesef etnik yapı üzerinden oy toplama zihniyeti var. Bölgesel milliyetçilik açısından oy toplama gayretleri var. Babadan evlada geçme particilik zihniyeti var. AK Parti belediyeciliğinde ise biz eserlerimizle konuşuruz diyoruz. Halkımızdan eserlerimiz için oy istiyoruz. Halkımız bizim projelerimizi görsün ve size inanıyoruz, söz verdiğiniz zaman yerine getirirsiniz anlayışla oy vermesi noktasında hazırlıklarımız var. Şu anda arkadaşlarımın hepsinin ciddi proje hazırlıkları ve yol yürüyüşü var. Bizim ekibimizin şu anda İstanbul'da Binali Bey'i layık gördük. İstanbul sıradan bir şehir değil. İstanbul'a bizim koordinatör olarak koyduğumuz büyükşehir belediye başkanı aynı zamanda İstanbul'da 39 belediyeyi de koordine edecek. Bizim AK Partili belediye ve Cumhur İttifakı olarak ne kadar belediye alırsak bunun koordinasyonunu Büyükşehir Belediye Başkanımız yapmak suretiyle farklılığını ortaya koyacak. İDO, Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık.

"CHP'NİN ANKARA ADAYI SENET MAFYASI GİBİ ÇALIŞIYOR"

Karşı tarafın adayı Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmış. Burası ilçe belediyesi değil. Bir büyük şehir. Deneyim burada çok çok önemli. Aynı şey Ankara için de geçerli. Mehmet Özhaseki sıradan bir belediye başkanı var. 5 dönem Kayseri'nin belediye başkanlığını yapmış, 25 sene. Ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı ki, belediyenin üst limiti. Daha sonra yeni yönetim sisteminde bu defa Mehmet Bey'i mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak yanıma aldım. Ankara'ya ancak böyle bir belediye başkanı yakışır dedik. Karşısına CHP'nin çıkardığı aday senet mafyası gibi çalışıyor. İzmir'e ise belediye başkanlığı tecrübesi olan, milletvekili ve bakanlık yapmış olan arkadaşımız var.