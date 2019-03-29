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İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'un, kendisine tepki gösteren Mine K. adlı kadına karşı kibar tavrı, sosyal medyada beğeni topladı.
Pendik'te AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında gönüllü olarak broşür dağıtan 19 yaşındaki Yusuf Özoğul, kapısına gittiği bir kadın broşür vermek istedi. İlk anda broşürleri alan kadın bu sırada da genci kameraya çekti. Görüntülerde Yusuf Özoğul'a "Sen andımızı biliyor musun? Oku bakayım andımızı" dedi. Gencin Ne oluyor abla sorguya mı çekiliyoruz' sözlerine de 'Sorguya çekiyorum" karşılığını veriyor. Ardından 'Hani bitti mi çaylarınız, makarnalarınız?' diye soran kadına 'Çaylarımız bitti' diyen gence bu kez 'Hadi ya makarna yok mu?' diyor. Genç ise 'Makarna daığıtmıyoruz ki' karşılığını veriyor. Ardından da broşürleri geri veran kadına karşı soğukkanlılığını koruyan Yusuf Özoğul, daha sonra 'Eyvallah abla' diyerek evden ayrılıyor.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 29, 2019
FAHRETTİN ALTUN DA DESTEK VERDİ
Kadının tüm bu anları yayınlamasının ardından sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki çekti. Yusuf Özoğul için açılan '#İyikiVarsınYusuf' hashtagi trend topic (TT) oldu. Tavrı nedeniyle kadına tepki gösterilirken, saygısını bozmadan verdiği cevaplar nedeniyle Yusuf'a destek verildiği görüldü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Yusuf'un yanında olduğunu belirtenler arasındaydı. Altun, paylaştığı 'Sen çok yaşa Yusuf #İyikiVarsınYusuf' tweeti dışında Türkeye-Azerbaycan Twitter hesabından yer söz konusu videonun adresini de paylaştı.
'CENAZE NEDENİYLE BAYBURT'TAYIM'
AA'nın haberine göre, Bayburtlu olan ve anneannesinin cenaze töreni için kentte bulunan Yusuf Özoğul, Pendik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K. adlı kadının kendisiyle ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yaşadıklarını anlattı. Özoğul, "Şu anda cenaze nedeniyle memleketim Bayburt'tayım. Olayı arkadaşlarım aracılığı ile öğrendim. Yolculuk esnasında bana gönderdikleri video ile öğrendim. Ondan sonra durumu mahalle teşkilatıma bildirdim" dedi.
'HALKIMIZIN YANIMDA OLMASINDAN DOLAYI MUTLU OLDUM'
Olay esnasında kayıt yapıldığını bilmediğini vurgulayan Özoğul, şunları kaydetti: "Kadına tepki vermememin nedeni Bayburtlu olmamız. Bize böyle öğrettiler. Karşımızda bayan olmasa dahi biz yine aynı saygıyı gösterir eyvallah der çıkardık." Görüntüleri ilk gördüğünde şaşırdığını söyleyen Özoğul, "Bir anda bana yapılan bir hakaret var diye sanıyordum. Halkımızdan Allah razı olsun, öğrendim ki arkamızda durmuşlar. Halkımızın yanımızda olmasından dolayı mutlu oldum. Şu anda buradayım birazdan uçağa yetişeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri bekliyor" diye konuştu.
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