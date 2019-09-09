Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"Bugün de ekonomide temel işlevi tasarruflarla reel yatırımlar arasında köprü kurmak olan Finansal sitemin mevut yapısıyla görevini hakkıyla yerine getiremediğini görüyoruz. Ekonominin tamamına hükmeden ve istikrarı tehdit eden bir konuma gelmiştir. Adeta tüm sektörlerin finans sektörünü beslediği bu yapının sürdürülemez olduğu ortadadır. Bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır."

"Dünyada gelir ve servet dağılımı gittikçe bozulurken ülkelerin kendi içerisinde makas sürekli açılırken oturup bu düzenin üzerimize yıkılmasını bekleyemeyiz. Küresel ekonomik ve finansal sitemin hiç vakit kaybedilmeden dönüştürülmesi insan odaklı ve üretimin asli unsur bir yapıya süratle gelmesi gerekiyor."

"Bugün dünyayı yeni bir ekonomik durgunluk korkusu sarmış durumda."

"İstanbul'u küresel finans merkezi yapma hedefinde çok geciktik. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz"