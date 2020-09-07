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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün kabinemizin 40. toplantısını gerçekleştirdik. Sağlıktan ekonomiye kadar tüm önceliklerini görüştüğümüz kabinelerde önümüzdeki dönemin yol haritasını çıkartıyoruz. Gündemimizin ilk konusu yine koronavirüs salgınıydı. Salgın tüm dünya ile birlikte ülkemizi tehdit etmeyi sürdürüyor. Dünyada 28 milyon vakaya yaklaşırken ölü sayısı 900 bini aştı. Yer kürede hiçbir yerin bu salgının etkisinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Günlük vakaların 80 bini ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var.

Türkiye hem sağlık altyapısı hem aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun iyi noktada bulunuyor. Ancak mevcut durum bizim için kabul edilebilir değildir. Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini istiyoruz. Kafe ve restaurantlar daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımda ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsade edilmeyecektir.

Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Esnek ve kademeli mesaileri yaygın bir şekilde tatbiki sağlanacaktır. Günlük vaka, vefat, yoğun bakım istatistikleri her akşam yayınlanıyor. Şeffaf yürüttüğümüz bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın vereceği desteğe bağlıdır.

Koronavirüs henüz etkin ve kullanılabilir tedavisi bulunamamış bir hastalıktır. Bu durum her bireyin kendi tedbirini kendisinin almasını zorunlu kılıyor. Mart ayından sonra açtığımız çok sayıda yüksek kapasiteli hastanelerle teşhis ve tedavileri sürekli genişletiyoruz. Sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyor. Bu vesile ile doktorundan temizlik görevlisine kadar 1 milyon 100 bin sağlık ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Valisinden kaymakama, polisinden jandarmaya kadar bu sürece büyük destek veriyor. Vefa sosyal destek grupları toplamda 16 milyon talebi karşılayarak vatandaşlarımızın hizmetine koşmuştur.

İçişleri Bakanlığımız salgın tedbirlerini en etkin şekilde uygulamasını sağlamıştır. Tüm mülki idare teşkilatına, polis, jandarma, 112 personeline özellikle teşekkür ediyorum. Asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokak, işyeri, hatta evde belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne hastaneler ne cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyabilir.

Aile büyüklerimizin, sevdiklerimizin, evlatlarımızın sağlığı için seferberlik ruhuyla herkesi bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğukalgınlığı, grip gibi mevsim hastalıkların üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını mümkünse sıfıra indirmeliyiz.

Önemli olan ülke ve millet olarak salgından korunma yöntemlerini en ideal düzeyde uygulamamızdır. Tedbiri hakkıyla aldıktan sonra takdiri rabbimize bırakacağız. Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, halen tedavi altında olan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum.

Salgın döneminde ülkemize yaptığımız hizmetleri aksatmadık. Sağlıkta yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli şehir ve diğer hastaneleri hizmete sunduk. İlave personelle sağlık kurumlarımızın insan kaynağını takviye ettik. İlaçtan dezenfektana kadar gereken her türlü araç gereci yerli olarak üretip kullanıma sunduk.

Salgınla mücadelede attığımız her adımda bilim insanlarımızın tavsiyelerini gözönünde bulundurduk. Vatandaşlarımızın testten ilaca, yataklı tedavisini ücretsiz karşıladık. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. 100 bin vatandaşımızı kurduğumuz iletişim köprüleriyle yurda getirdik. Sağlık sistemimizin ve altyapımızın gücünü bir kez daha test etme imkanını bulduk.

Üretim çarklarının durmaması için her türlü tedbiri aldık. İstihdamı ve gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızı desteklemeye yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Kovid-19 tedavisi yapan hastanelere hasta başına 666 TL ödeme yapıyoruz. Yoğun bakımda bu miktar iki katına çıkıyor. Kısa çalışma, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar liralık karşılıksız kaynak aktardık. Fesih kısıtlamasını iki ay daha uzattık. Kısa çalışma ödeneğine 31 Ekim'e kadar devam edeceğiz. 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin uzatılma talebinde bulunulmaması işyerlerimizin normal çalışma düzeyine geçtiğini gösteriyor. 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği veriyoruz.

Yılın ikince çeyreğinde bir küçülme yaşamış olsak da dünyadaki pekçok devletten daha iyi olduğumuz bir gerçek. Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor.

Yılın ilk sekiz ayında 7 yeni organize sanayi bölgesi faaliyete geçti. 50 bin istihdamla yeni fabrikalar üretime başladı. Ağustos ayı ihracatımızı geçen yılı aynı ayının bile üzerinde bir rakamla kapattık. İhracatçılarımızın ihtiyaç duydukları bilgileri tek çatı altında topladık. Bu platformda pazar önerilerinden vergi oranlarına, rakip ülke bilgilerinden uluslararası mevzuata kadar geniş yelpazede ihracatçılarımıza deste sağlanıyor.

Güven endekslerinde tüm veriler yılı pozitif bir büyüme ile tamamlayacağımızı gösteriyor. Pekçok ülkenin ekonomik paketleri kağıt üzerinde kalırken biz taahhüt ettiğimiz herşeyin tamamını hayata geçirdik. KOBİ'lerimize 963 milyon lira destek ödemesi yaptık. Açıkladığımız destek ve teşvik paketlerinden ülkemizdeki her kesim yararlanmıştır. İlk orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak yüzyüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz sisteme devam edeceğiz.

Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir. Salgından en menfi etkilenen sektör şüphesiz turizm oldu.

Ülkemiz için önemli istihdam ve gelir kaynağı olan sektörün kısmen de olsa sezonu kurtarabilmesi için çok gayret gösterdik. Kurduğumuz sistem sayesinde 10 milyon turist rakamını geride bırakmaya başardığımız ortada. İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı çok daha yüksek seviyelere çıkartacağız. Salgının tetiklediği siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinden inşallah ülkemizin en karlı şekilde çıkmasını temin edeceğiz.

Güçlü altyapısı, yetişmiş insan gücü, teknolojisi ve lojistik avantajıyla yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. İş dünyamızı bu yeni dönemin fırsatlarını en geniş şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi geleceğe ilişkin ümitlerimizin hayata geçişinin adeta sembolü haline gelmiştir.

Sakarya petrol sahası dünyada keşfedilen ikinci en önemli kaynaktır. İnşallah Karadeniz'de ve Akdeniz'de yeni müjdelerle bu sevincimizi daha da arttıracağız. 2023 hedeflerine ulaşmak için hep birlikte daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz.

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