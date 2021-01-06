Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planlıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi yeni boyuta taşımayı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak." şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN LEBLEBİ ÇEKİRDEK"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Türkiye'nin Arnavutluk'ta 3 ay içerisinde tamamlayacağını taahhüt ettiği hastane için 'bahse değer' olduğu nitelemesini yaparak 'çık kısa bir süre' diye hayranlığını dile getirdi.

Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu: Sayın Başbakana teşekkür ediyorum. İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı iki tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Az önce Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak belgeyi imzaladık. Attığımız bu adım her alandaki işbirliğimizin daha da geliştirilmesine imkan tanıyacaktır.

İkili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel her türlü alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz ele alma fırsatı bulduk. Hayata geçirebilecek projelere ilişkin fikir tatisinde bulunduk. 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını Arnavutluk üstlenmiştir. Kendilerine başarılar diliyorum.

21 Eylül - 26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk iki büyük deprem yaşadı. Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin imdadına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca 522 konut inşa etmek kararı aldık. Deprem konutlarının temel atma törenini 23 Aralık'ta gerçekleştirdik. 2021 Ağustos ayında inşaatı tamamlayıp, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

"ARNAVUTLUK'TA ALTYAPI VE TURİZM ALANINDA YATIRIMLARI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ"

Sayın Başbakanla bu hususların yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatını bulduk. Türkiye, Arnavutluk'un en büyük dördüncü ticari ortağıdır. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız, yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanında yatırımlarımızı arttırmayı planlıyoruz.

Osmanlı döneminden kalan ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. Arnavutluk'ta yaklaşık 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. Kültür Bakanlarımız İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından protokolü imzaladı.

Görüşmelerimizin ana gündem maddelerinden biri de terörle mücadele, askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğimizdir. FETÖ'nün her iki ülke açısından tehdit oluşturduğunu Arnavutluk makamlarınla hemfikiriz. Bu vesile ile Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır. Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakanın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut evladımız eğitim öğretim görüyorlar.

Eğitim-öğretimle Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü adım atılmış oluyor. Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER İÇİN YENİ BİR SAYFA"

Arnavut başbakanı Rama ise şunları söyledi:

Şunu tespit ettik, güçlü bir irade gördük. İki iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa imkanını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı size müteşekkirim. Biraz önce yaptığımız başa baş görüşmeler ve çok kıymetli zamanını bizim heyetimize ayırdığı için. Birçok konu ele aldık.

Türk halkına müteşekkirlik duygularımı ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen aileler için yapılan yardımlar için. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ulusal anlamda hem küresel anlamda Arnavutluk'ta yeni inşa sürecine dahil oldu, bu sürece başkalarının da katılmasını sağladı.

Arnavut depremzedeler için kayda değer bir tutar taahhüt edildi. Dost ülke ve sayın Erdoğan'ın şahsı tarafından ilan edilen dayanışma her zaman olmuştur. Bu sadece bizim sıkıntıda olduğumuz zamanlarda değil. Korona sürecinde de sayın Cumhurbaşkanı Arnavutluk'un yanında durdular. Türkiye'den gelen sağlık yardımları çok anlamlıdır bizim için. Bugün görüştüğümüz konulardan bir tanesi de yakın işbirliğiydi. Özellikle korona mücadelede yanımızda olması, hiçbir şeyi esirgemeden yardımda bulunmuştur.

"TEK VÜCUT OLARAK AYNI YÖNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaklaşımı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "İnsanlık tek vücuttur, milletler bu vücudun parçasıdır" demişti. Türkiye de depremden zarar gördü, başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum.

Bugün şahsen çok gururluyum. Arnavutluk Cumhuriyeti adına sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kurulmasından çok gurur duyuyorum. Daha önce ilan edilen stratejik ortaklığımızı daha kurumsal ilişkiye yükseltmektedir. Daha yakın çalışabilmek için, ortak grupların kurulması ve bütün bürokratik engelleri kaldırarak yapacağız. Tek vücut olarak, aynı yönde çalışacağız.

Yaptığımız görüşmelerden çok memnunum. Sağlık, turizm, ekonomik alanındaki yatırımlar. İTÜ'de okuyan Arnavut öğrencilerimiz var. Burada çok başarılı oluyorlar. Çok yakında bir şehrimizde bölge hastanesi yapılacak. Bütün heyetim adına bu kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız, sıcak misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum.

"BU LEBLEBİ ÇEKİRDEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Başbakana teşekkür ediyorum. İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı iki tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek. Tabi tıbbi teknik donanımları da olacak. MR, ultsanografi, röntgen cihazları bunlar da içinde olacak. Buralarda sıkıntı yaşanmayacak. Sağlık Bakanlığımız doktor, hemşire, sağlık memurlarıyla orada öğreticilik yapmak suretiyle Arnavut kardeşlerimizden bir ekibi bu hastanede yetiştirmiş olacaklar. Çok kısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyi inşallah kendi halkına kazandırmış olacak. Bunu çok önemsiyoruz.

İTÜ ile Arnavutluk'taki şu anda Maarif Vakfımızın devraldığı üniversite arasındaki öğretim üyeleriyle, her şeyiyle Arnavutluk'ta böyle bir üniversitenin kazanılmış olması, şu anda 100 tane Arnavut öğrencimiz İTÜ'de var. Bunlar da bizim için ayrı kazanım.