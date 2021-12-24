Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- İstişarelerin şimdiden ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekonomide kendimize bizi hedeflerimize ulaştıracak bir yön tayin etmenin gayreti içindeyiz.

- Dönemin ruhuna uygun araç ve yöntemlerle başlattığımız tüm hamleler bir kısım küresel bir kısmı kendi iç dinamiklerimize bağlı sebepler dolayısıyla yarım kalmıştır.

- Türkiye ilk defa bizim hükümetlerimiz döneminde 20 yıllık kesintisiz kalkınma süreci yaşamıştır. Bu sayede asıl büyük hamlemizi yapmamız için gerekli olan alt yapıyı tamamlamayı başardık.

- Mayıs 2013 faiz 4 buçuğa kadar indirdiğimiz dönem, enflasyon 6.51'e kadar düştü. Arkadan Gezi olayları patladı. Bu manevramızı hazmedemeyen güçler bu adımı attılar. Burada bir konu daha var, biz göreve geldiğimizde IMF'ye olan borç 23.5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu bitirdik. IMF'ye borcumuz olmadığı gibi herhangi bir kontağımız da yok. Bize IMF'yi tavsiye edenler biz bağları kopardıktan sonra kendileri IMF ile ana muhalefet yavru muhalefet bankaların veya otellerin arka kapılarında veya kulislerinde kendilerine göre bazı çalışmaları yürüttüler.

- Nisan 2013'te, TCMB 'nin döviz rezervi 135.243 milyar dolardı. Sonra bir iniş yaşandı en düşük nokta ise Eylül 2020'de 83.517 milyar dolar. Ondan sonra tekrar toparlanma dönemine geçtik. Bu toparlanmayla geldiğimiz nokta tekrar bugün itibariyle 115 milyar doların üzerindeyiz. Çok daha iyi bir konuma gelecek.

Tüm veriler altyapının hazır olduğuna işaret ediyor. Amacımız bu güçlü altyapı üzerinde ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktır. Küresel ekonominin iplerini ellerinde tutan ülkeler 2008 krizinden beri ciddi bir bocalama içindedir.

- Tüm veriler altyapının hazır olduğuna işaret ediyor. Amacımız bu güçlü altyapı üzerinde ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktır. Küresel ekonominin iplerini ellerinde tutan ülkeler 2008 krizinden beri ciddi bir bocalama içindedir.

- Gelişmiş ülkeler bir yandan kendi aralarında mücadele ederken diğer yandan da gelişmekte olan ülkelerin pastadan aldıkları payın artışını engellemenin peşinde. Pandemi bu tablonun net görülmesini sağladı. Salgınla daha da artan süren para arzı pek çok sorunu beraberinde getirdi.

- Uzak doğu ile Avrupa arasındaki en önemli üretim, lojistik insan gücü olduğumuz gerçeğini sadece biz değil herkes biliyor. Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim uzunca bir süre devam etmektedir. Klasik ekonomi anlayışını yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma anlayışını bir kenara bıraktık. Bunun yerine istihdam istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik. Böyle büyük bir değişim kolay olmuyor. Her şeyden önce bu tercihin beraberinde getirdiği pek çok risk ve soru işareti var.

- Son 9 yıldır ülkemizin kesintisiz maruz kaldığı siyasi, sosyal, askeri tehditlerin içinde zaten bulunan ekonomik boyut 2018'den sonra ilk sıraya çıkmıştır. Türkiye'yi başka bir şekilde dize getiremeyeceklerini görenler tüm imkanlarını ekonomi alanlarına yöneltimiştir. Önümüzdeki fırsatlar öyle büyük ve tarihi ki bu riskleri göze almaya değdiğine inanıyoruz