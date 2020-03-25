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Cumhurbaşkanhı Recep Tayyip Erdoğan, Coronavirüs'te yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin Covid-19 ile ilgili mücadelesine ilişkin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında yaşlılara yeniden seslenerek, "Kesinlikle dışarı çıkmayın" mesajını verdi. Dünyanın bu süreçten sonra küresel olarak yeniden şekil alacağını ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"HAMDOLSUN 14 GÜN SONRA EVLERİNE SAĞLIKLI OLARAK GİTMİŞLERDİR"

Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri takip eden, tedbirleri alan ender ülkelerden biridir. Covid-19'la ilgili fiili tedbirler 20 Şubat'tan itibaren alınmaya başlamıştır. Wuhan kentinden getirilen vatandaşlarımız karantina alınmış, hamdolsun 14 gün sonra evlerine sağlıklı olarak gitmiştir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın tamamı ülkemize girişte sağlık kontrolünden geçirilmiş, durumu şüpheli görünenler karantinaya alınmıştır. Ülkemizde ilk Covid-19 hastası vatandaşımız 10 Mart'ta tespit edilmiştir.

"ESNAF VE SANATKARLARIMIZIN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Bunun dışında okulların tatil edilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. İlk tespitten bir hafta sonra hasta sayımız 47'ye ulaştı. İlk can kaybımızı verdik. 100 milyar liralık ekonomik destek programını milletimizle paylaştık. Meclisimiz gereken düzenlemeleri yaptı. İşsizlik fonunu güçlendirerek, çalışanlarımızı kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduğunu gösterdik. En düşük emekli maaşını 1,5 milyona çıkardık. Emeklilere bayram ikramiyesini bayramdan önce ödeyeceğiz.

"ÜLKEMİZDE 53 BİN VATANDAŞIMIZI EVİNDEN İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Sosyal yardımları arttıran düzenlemeyi hayata geçirdik. Hastalıkla mücadele ve ekonomik sonuçlarının telafisi ile ilgili ihtiyaç düzenlemeleri peyderpey ilan ettik. Bugün itibarıyla dünya çapında ölü sayısı 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye 8 bin vatandaşımızı hastanede izlemeye aldık.

"ÖZELLİKLE YAŞLI VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNDEN ÇIKMAMALARI ŞARTTIR"

Covid 19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi edilen hastalarımızdan 44'ünü maalesef kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendimizi gönüllü karantina uygulamak ve mecbur kalmadıkça evden çıkmamalıyız. Vefat eden vatandaşlarımızın tamamında Covid-19'un yanı sıra diğer hastalıklar mevcuttu. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde sürdürmeleri şarttır.

"32 BİN YENİ SAĞLIK PERSONEL ALIMIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK"

Başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük saygısızlığı kabul edemeyiz. Sağlık hizmetlerinin kalitesi konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın en güçlü yaygın sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın en modern hastanelerini inşa etmiş bir ülkeyiz. Ülkemiz Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sektördeki 165 bin doktor 205 bin hemşiresi ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. 32 bin ilave personel alımının ilgili çalışmalarını başlattık.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ! VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Geçmişte kriz dönemlerinde dünyada yardım isteyen ülke durumundaydık. Bugün dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etmiştir, 17'sine imkanlar nispetinde yardım gönderilmiştir. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde daha ağır sonuçlarla daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken vatandaşlarımızdan destek ve anlayış bekliyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ BAKANLIK VE KURUMLARIN İKAZLARINA HARFİYYEN UYMALI"

Sağlık, güvenlik ve tüm birimlerimiz tam seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediyelerimizin gıda ve temizlik malzemeleri tedarik çalışanlarımızın, hizmet sektörlerinde faaliyetlerine devam eden kuruluşlarımızın gayretlerini takdirle izliyoruz. Vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalıdırlar. Hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz.

"MUTLAKA ELLERİMİZİ YIKAMALI VE KOLONYA İLE DEZENFEKTE ETMELİYİZ"

Her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede önemlidir. Bunun için 'evde kal Türkiye' diyoruz, sosyal mesafeye dikkat edilmesine özen gösterilmesini, temizliğe önem verilmesini, dış temasların ardından ellerimizin mutlaka yıkanmasını, kolonya ile dezenfekte edilmesini istiyoruz. Yaşlılarımıza ayrı bir ihtimam gösteriyoruz.

"HİÇBİR DÜŞMAN MİLLETİMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNDEN ÜSTÜN DEĞİL"

Ülke ve millet olarak karşılaştığımız sıkıntının, uğradığımız her saldırının üstesinden birlik, beraberlik ve kardeşliğimize daha sıkı sarılarak geldik. İnşallah bu koronavirüs tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. Hiçbir düşman milletimizin birlik, beraberlik, gücünden ve dirayetinden daha üstün değildir.

"YÜCE RABBİMİZİN EMR-İ İLAHESİNE TÜM KALBİMİZLE İNANIYORUZ"

Bugünler Habiller ile Kabiller'in ayrıştığı Hasbiler ile Hesabiler'in ortaya çıktığı günlerdir. Biz özellikle bu konuda milletimize güveniyoruz. Yüce Rabbimizin yardımının bu sıkıntıda da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz. Rabbimizin 'Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir' emr-i ilahisine tüm kalbimizle inanıyoruz.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEME AVANTAJLARLA VE GÜÇLÜ BİR ALTYAPI İLE GİRECEKTİR"

Dünya hiçbir şeyin aynı olmayacağı bir döneme gitmektedir. Türkiye olarak yeni döneme avantajlarla ve güçlü altyapı ile giriyoruz. İnşallah aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim. Sabırlı, dikkatli olalım. Kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. Tedbir, mücadele, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır. Kalın sağlıcakla.