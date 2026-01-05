Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2026 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar oldu? GSB ile KYK bursuna yüzde kaç zam geldi?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2026 KYK bursu ne kadar oldu?

        Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen bir açıklama geldi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ve kredi miktarlarını açıkladı. Hatırlanacağı gibi 2024-2025 yılı, KYK ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL olarak açıklanmıştı. Peki, "KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar oldu? İşte 2026 KYK burs ve öğrenim kredi miktarları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 20:23 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:10
        1

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 eğitim-öğretim dönemi kredi ve burs miktarlarını duyurdu. Yapılan açıklama, "KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL oldu?" Sorularını gündeme taşıdı. KYK burs ve kredi imkanından yararlanan üniversite öğrencileri yeni dönem kredi ve burs miktarlarını araştırmaya başladı. Peki, 2026 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 zamlı KYK burs ücretleri...

        2

        KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıldan geçerli olacak KYK burs miktarını lisans 4 bin TL, yüksek lisans 8 bin TL, doktora öğrencilerine 12 bin lira olduğunu açıkladı.

        3

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burslarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri titizlikle uyguladığımız işçi, memur ve emeklimizi enflasyona ezdirmeme politikasını aynı hassasiyetle devam ettiireceğiz. 2002 yılında öğrencilerimize yalnızca 45 liraburs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Bu rakamı her geçen yıl katlayarak artırdık. Genç kardeşlerimizin daima yanında olduk. Toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. Geçen sene 34 milyar 14 milyon lira destek sağladık. Burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin, yüksek lisansa 6 bin lira, doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisansa 8 bin lira, doktora öğrencilerimize 12 bin liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

        4

        T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

        Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.

        Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.

        5

        KYK BURSU NE KADAR 2025?

        2024-2025 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:

        Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL,

        Yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL

        Doktora öğrencileri için 9 bin TL.

