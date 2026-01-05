CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burslarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri titizlikle uyguladığımız işçi, memur ve emeklimizi enflasyona ezdirmeme politikasını aynı hassasiyetle devam ettiireceğiz. 2002 yılında öğrencilerimize yalnızca 45 liraburs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Bu rakamı her geçen yıl katlayarak artırdık. Genç kardeşlerimizin daima yanında olduk. Toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. Geçen sene 34 milyar 14 milyon lira destek sağladık. Burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin, yüksek lisansa 6 bin lira, doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisansa 8 bin lira, doktora öğrencilerimize 12 bin liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.