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Haberlerİş-YaşamSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasankeyf-2 köprüsünü açıyor! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 senesini şahlanış yılına dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak konuşma yapıyor. 2021 senesini bir şahlanış yılına dönüştüreceklerini belirten Erdoğan, "Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü, Hasankeyf'in yeni merkeziyle olan irtibatını da sağlayacaktır. Köprüyle zamandan, akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecek ve bölgemiz ticaretine çarpan etlisi olacaktır." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasankeyf-2 köprüsünü açıyor! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 senesini şahlanış yılına dönüştüreceğiz
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak konuşma yapıyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Açılışını yaptığımız Hasankeyf 2 köprüsünün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Batman - Hasankeyf- Cercüş - Midyat yolu üzerindeki bu köprüyle bölgemize gurur verici bir yatırımı daha kazandırmış oluyoruz.

- Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü, Hasankeyf'in yeni merkeziyle olan irtibatını da sağlayacaktır. Köprüyle zamandan, akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecek ve bölgemiz ticaretine çarpan etlisi olacaktır.

- Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun daha koşturuyoruz. Bu hizmetlerimizi terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.

- Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunca attığımız her adımda, bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. Her türlü alçaklığa imza attılar, her türlü iğrençliği sergilediler. Yol yaptık işçileri katlettiler, baraj yaptık müteahhitleri tehdit ettiler. Okul yaptık, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için kullandılar

- Ilısu Barajı'nı kötüleme yarışına girenler, bu dev eserin ihtişamı karşısında ezildiler. İktidara geldiğimizde 6 bin 100 km bölünmüş yol varken biz bunu 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Otoyolumuzu iki katından fazla mesafeye çıkardık. Tünel uzunluğumuz 50 km'den 595 km'ye. Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık.

- Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem DSÖ hem de batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor. Dünyada yüze yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık.

- 2020 yılını yüzde 1.8 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapadık. İhracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz. Mart ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 42.2 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olan 18.2 milyar dolara ulaştı.

- İnşallah 2021 senesini bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz. Bunu da kardeşlikle, dayanışmayla, birlik ve beraberlikle başaracağız. Muhterislere fırsat vermeyeceğiz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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