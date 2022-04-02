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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarımızın her karşısında yeni ve büyük yatırımlar için gereken altyapıyı kurduk. Tüm Türkiye'ye bir müjde olarak veriyoruz. Yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik.

- Bugün burada Selçuklu’nun Osmanlı’nın yadigarı Cumhuriyet’in göz bebeği Malatya’yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz.

- Malatya büyüdükçe, geliştikçe, araç sayısı çoğaldıkça, merkezle bağlantılı istikametlerdeki trafik yoğunluğu da artmıştır. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu projesi ile bu güzergâhtaki trafiği rahatlatıyor, şehrin hayat kalitesini yükseltiyoruz.

Bağlantı yoluyla birlikte 53,5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp Pütürge Kavşağına kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı, 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak vakitten yılda 89 milyon lira akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, ayrıca karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız.

- Yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık harcamayla tamamlanmıştır. Malatya’nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağına inanıyorum. Çevre yolumuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

- Dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, darbe girişimi ile karanlık senaryoların içine çekmeye çalıştılar. Ülkemizi sağsalim bugünlere getirdik. Ülkemizde aşmamız gereken sıkıntılar var. Enerji ve gıda olmak üzere küresel mal fiyatlarındaki artışlar bizi de etkilemektedir. Fahiş fiyat koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

- Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız