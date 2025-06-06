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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak, Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı personelinin bayramını kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:32
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı
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        Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kütahya'ya giden ve Bayram namazını Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda kılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki komuta kademesi, namazın ardından Mehmetçik ile bayramlaştı.

        DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Güler'i telefonla arayarak, Mehmetçiğin bayramını tebrik etti.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutlarken, Kütahya'daki Hava Er Eğitim Tugayı ile ilgili, "Burada kahraman Mehmetçiğimizin, ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için daima hazır ve kararlı olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu vesileyle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

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        "TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

        'Emirlerinizi almak üzere hazırız Sayın Cumhurbaşkanım' diyen Bakan Güler, sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı. Bayramlaşma törenindeki Mehmetçiğe seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli kahraman askerlerimiz; sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bünyesinde vazifelerini başarıyla ifa eden tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum. Önce 1048'de Pasinler Ovası’nda, hemen ardından 1071'de Malazgirt Ovası'nda yazdığımız destanlardan bugüne bin yıldır istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu topraklardaki varlığımız için bedel ödeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, aileleriyle birlikte her birine hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        "KİLİT ROL ÜSTLENİYORSUNUZ"

        Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın, son derece önemli bir misyonu deruhte ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle Gök Vatan'ın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, ‘Rabb’im başarılarınızı inşallah daim eylesin’ diyorum. Hafta başında kuruluşunun 114'üncü yılını büyük bir gururla idrak eden Türk Hava Kuvvetlerimize bu vesileyle bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve milletimizin her bir ferdine hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.

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