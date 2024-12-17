Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yarın bir görüşme yapacak. Görüşmede özellikle Suriye ve Filistin'de yaşananların Lübnan üzerindeki etkisi konuşulacak.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail ile olan çatışmanın sonlandırılması konusunda Hizbullah'a baskı yapmış ve savaşın Lübnan'a sıçramaması konusunda ciddi çaba sarf etmişti.