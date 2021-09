Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu defa treni kaçırmayacak

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda konuştu MÜSİAD'ı kapsayıcı bir sivil toplum kuruluşu olarak gördüğünü belirten, "Sizler istikametinizi bozmaz, ülkeye ve millete karşı sorumluluklarını unutmazsanız bu kutlu yürüyüşü durdurmaya kimsenin gücü yetmez" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

- MÜSİAD'ı bekleyen daha pek çok görev var. Kadınlara ve gençlere yönelik özel yapılanmaları da, milli ve yerli sermayenin gücünü değerlendirmek için doğru dinamiklere yöneldiğini gösteriyor. MÜSİAD ile önümüzdeki dönemde daha yakından çalışmayı planlıyoruz.

- Yaşadığımız coğrafyayı bin yıldır vatanımız yapmak için verdiğimiz mücadelenin emsali yoktur. Son 2 asırdır dünyanın en şedit saldırılarıyla karşı karşıyayız. Anadolu topraklarını bize çok görenler, bizi buradan atmak için çok uğraştı. Bizi adeta can derdine düşürenler sanayi devriminin dışında kalmamızı istediler. İstiklal Harbimizi zaferler sonuçlandırıp Cumhuriyeti kurarak kendimize yeni bir istikamet çizdik ama bu dönemde de rahat bırakılmadık. Dünya bilim ve teknoloji devri yaşarken biz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık. Büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık.

"KÜRESEL PLATFORMLARDA TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI VAR"

- Dünya yepyeni bir dönemin eşiğindedir. Aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak. En ön tarafında hak ettiği yeri alacak. Türkiye geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve altyapı üstünde geleceğini inşaya odaklanmış durumda. Türkiye hedeflerine kilitlenmiş vaziyette. Bu tabloyu tersine çevirmek için uğraşanlar yok değil ama başaramadılar.

- Tüm önemli küresel platformlarda Türkiye'nin bir yeri ve ağırlığı vardır. BM'den G-20'ye kadar ülkemiz adından söz ettiren bir ülke konumundadır. Üstelik bu başarıları ülkemiz gizli-açık nice ambargolara rağmen ortaya koymaktadır. Geçmişte kaçırdıklarımıza 'ah vah' etmenin değil geleceği yakalamanın peşindeyiz. Hedeflerimizi buna göre güncelliyoruz.

- Türkiye'nin son 20 yılı bir önceki 200 yılından çıkarılan dersler ışığında demokrasi ve kalkınma mücadeleleriyle geçmiştir. Artık eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjide, spordan sosyal desteklere kadar her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun bir Türkiye var. Her alanda yatırımlarla ülkemizi donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tarzlarını hortlatmak isteyenler de yok değil. Ama başaramayacaklar, izin vermeyeceğiz. Artık her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun zemine sahip bir Türkiye var. Türkiye artık söz sahibi, bu tartışılmaz.

BUSH İLE İHA ANISI

- Milletimiz 2013 yılından beri önüne konulan her senaryonun gerisindeki gerçeği gördüğü için desteğini bizden esirgemedi. Vesayete karşı duruşa güç veren milletimiz terör örgütü ve darbecilerle mücadelemizde hep yanımızda oldu. MÜSİAD bu mücadelenin hem iş dünyası, hem de yurt dışındaki katmanlarının şahididir.

- Teknolojiye dayalı üretimde Türkiye kendi markalarını çıkarır ve dünyaya kabul ettirir seviyelerine gelmiştir. Riyakar tavırlara rağmen ortaya koymaktadır. İklim değişikliği gibi, yeşil mutabakat gibi ülkemiz özgüvenli bir yerde durmaktadır. Geçmişte kaçırdıklarımıza ah vah etme değil, geleceği yakalama peşindeyiz.

- Oğul Bush'u ziyaret etmiştim. "Bize İHA niye vermiyorsunuz?" diye sordum. Rice'ı çağırdı, "Türkiye'ye niçin İHA vermediniz?" diye sordu. Hemen dedi talimatı verelim, İHA gönderelim. Fakat İHA'yı bize o zaman sadece 2 günlüğüne verip tekrar geri alma durumundaydı. Şimdi İHA'yı biz üretir hale geldik. Ardından SİHA üretir hale geldik. Şimdi işi ileri götürerek AKINCI denilen görevi, başarısı çok çok farklı olan silahlı insansız hava aracının en üst segmentini dünyanın ilk 3'ü içerisinde yer alanı üretir hale geldik. Baykar şu anda yetiştiremiyor.

- Ekonomide darbe girişiminden kur saldırılarına salgından afetlere kadar yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanmayı hep birlikte takip ediyoruz. Büyüme, istihdam, ihracat, yatırımlardaki hareket ortada. Üretim artışı ortada.