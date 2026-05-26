        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını, müzakerelerin olumlu sonuçlanması adına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 17:24 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Kurban Bayramı’nın buruk karşılandığını belirterek, İran halkının bu zorlu süreci aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını, müzakerelerin olumlu sonuçlanması adına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

