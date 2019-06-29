Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi sebebiyle Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı. Görüşmenin gündeminde; Suriye, ikili ilişkiler ve enerji konuları var.

ERDOĞAN, MERKEL'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMASLARI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi’nin ilk gününde katıldığı oturumların ardından ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan bu doğrultuda, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya gelmiş, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ayrı ayrı kabul etmişti.

Erdoğan, zirvenin son gününde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Theresa May ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

OSAKA'DAKİ ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜ

Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi’ne katılan 37 devlet ve hükümet başkanı, Osaka'daki G20 zirvesinin ikinci günü...

Zirvenin ilk gününde liderler, " Dijital Ekonomi" temalı özel etkinliğe katılarak Japonya’nın bu yılki G20 başkanlığında hızla gelişen dijital ekonomi için yeni kuralları oluşturmak için sunduğu “Dijital Ekonomide Osaka Yolunu” tartıştı.

Daha sonra liderler, zirvenin “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar” temalı ilk oturumuna katılarak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun ticari sistemini geliştirmek için birlikte çalışmayı tartışarak, Çin ve ABD arasındaki ticari ihtilafların giderilmesi çağrısı yaptı.

Birçok lider, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki devam eden ticari gerginliklerin küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu risklere vurgu yaptı.

Bugün de liderler kadının güçlendirilmesini, eşitsizliği, kapsayıcılığı, sürdürebilir kalkınma hedeflerini, küresel altyapı yatırımlarını, küresel sağlığı, iklim değişikliğini, çevre ve enerji sorunlarını masaya yatıracak ve yoğun ikili görüşmeler gerçekleştirecek.