Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede; Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı

