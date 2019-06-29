Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.
Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Savunma sanayiine yönelik atacağımız adımlar var. İş birliğimizin aynı şekilde süreceğine inancım tam." dedi.
S-400 konusuna ilişkin bir soruya ise Trump, "S-400 konusuna farklı çözümler olabilir. Türkiye'nin Patriot almasına Obama izin vermedi. Erdoğan dostane ilişkilerim olan bir lider. Türkiye'yi ziyaret edeceğim, tarih net değil." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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