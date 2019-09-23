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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı yemeğinde konuştu

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı yemeğinde açıklamalarda bulundu

Recep Tayyip Erdoğan

ABD'de bulunan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı yemeğinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kalpleri bir hedefleri bir inançları umutları bir olan toplumun aşamayacağı bir engel yoktur. Bu arada BM’de dönem başkanlığı noktasında önümüzdeki dönemde de İstanbul Milletvekilimiz Volkan Bozkır Bey2i aday gösterdik. Oraya seçilmesiyle birlikte BM’de ilk defa böyle temsili yakalaması da biz ayrıca memnun edecektir. Burada böyle bir faaliyet te bulunmak bizim için ayrı bir onur meseledir. Sevgili gençler bir insanı güçlü yapan düşünceleridir. İnsan hayal kurabildiği müddetçe vardır. Hiç kimsenin cesaretinizi örselemesine müsaade etmeyin. Gençlerin bu pencereden bakmasını bekliyorum.

15 Temmuz gecesi kendi milletini bomba yağdıranlar gibi aklınızı birlerine asla kiraya vermeyiniz. Bizim inancımızda zulme rıza zulümdür. Siz genç kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine inanıyorum. Her biriniz başarısı bizim için önemlidir. Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm azmettiricilerden hesabı tek tek soracağız FETÖ elebaşının iadesi için yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. FETÖ’cü alçakların gerçek yüzünü her fırsatta muhataplarınıza anlatmanızı istiyorum

Burada eserleriyle insanlığa hizmet edecek gönül erlerini görüyorum. Rabbim heyecanınızı daim eğlesin. Bizi burada bir araya getiren TURKEN Vakfı’na teşekkür ediyorum."

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