Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle; Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları ve Rekabet Kurulu üyeliklerine ilişkin atamalar yapıldı.

Buna göre; Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına İbrahim Er ile Reha Denemeç, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ahmet Erdem ile Ayşe Ergezen atandı.

Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun getirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı. Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.

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