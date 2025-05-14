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        Haberler Gündem Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

        Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51'de, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.05.2025 - 02:04 Güncelleme: 14.05.2025 - 03:04
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        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
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        Akdeniz'de saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıktaki sarsıntının, yerin 20,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Deprem Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir" ifadesini kullandı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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