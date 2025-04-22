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        Haberler Gündem Ege Son dakika: Datça’da kıyıya yakın bölgede iki köpek balığı görüldü | Son dakika haberleri

        Datça’da kıyıya yakın bölgede iki köpek balığı görüldü

        Muğla'nın Datça ilçesinde iki köpekbalığı deniz kıyısına kadar geldi. Köpekbalıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:04
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        Ege'de köpekbalığı korkusu
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        Muğla’nın Datça ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada görülen iki köpek balığı vatandaşları hem şaşırttı, hem de tedirgin etti. Köpek balıkları, Datça Sevgi Yolu’nun alt kısmındaki ahşap iskele civarında su yüzeyine çıkarak bir süre gözlemlendi.

        Açık denizden avlanmak için kıyı bölgesine geldikleri tahmin edilen köpek balıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, suyun hemen altında süzülen iki köpek balığının bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

        Olayın ardından bazı vatandaşlar iskeleden uzaklaşırken, bazıları ise ilgiyle köpek balıklarını izlemeye devam etti.

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