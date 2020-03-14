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HaberlerGündemSon dakika DEAŞ tutuklama! Yakalanan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı!
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Yakalanan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı!

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristlerin silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi

DEAŞ operasyonu
DHA

Adana'da Terörle Mücadele (TEM) Polisi, 12 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polisleri eşliğinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu İbrahim Hac G. (51),Wahad K. (56) ve Hüseyin H.'yi (23) gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

SİLAHLI FAALİYETTE BULUNMUŞLAR

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerden Hüseyin H.'nin örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu, 2 akrabasının DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandığı, bir kuzeninin de Suriye'de silahlı çatışmada öldüğü belirlendi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Wahad K. (56) ve Hüseyin H. (23) tutuklandı. İbrahim Hac G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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