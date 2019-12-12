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HaberlerGündemSON DAKİKA DEHŞET! 50 Liralık borç yüzünden arkadaşını öldürdü!

Ankara'da dehşet! 50 Liralık borç yüzünden arkadaşını öldürdü!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki M.Ş. ismindeki genç, 50 liralık borç yüzünden kavga ettiği arkadaşı Erkan Y.'yi (24) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Erkan Y., hayatını kaybetti

alacak verecek cinayeti
AA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, alınan bilgiye göre, M.Ş. (17),bir süre önce 50 lira borç verdiği arkadaşı Erkan Y. (24) ile Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşılaştı. Borcunu ödemesini isteyen M.Ş., çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Y.'yi bıçakla yaraladı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan M.Ş'yi, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından saklandığı yeri tespit ederek yakaladı. M.Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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