DHA

Çorum'da önceki gün rahatsızlanan 3 yaşındaki erkek çocuk Rüzgar, annesi Zeynep Büşra Yalınız ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi.

Rüzgar'ın annesi Zeynep Büşra Yalınız (Solda) ve sevgilisi tutuklandı.

İSTİSMAR VE ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDILAR

DHA'da yer alan habere göre çocuğun annesi Zeynep Büşra Yalınız ile erkek arkadaşı B.Ç. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Zeynep Büşra Yalınız ve B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

"EVE BİRİLERİ GİRMİŞ OLABİLİR"

Olayla ilgili anne Zeynep Büşra Yalınız ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Zanlı anne, oğlunun cinsel istismara uğramasının olmayacağını belirterek, "Oğlum doğuştan kalp hastasıdır. Sık sık hastaneye götürüyoruz. Hatta İstanbul'da tedavi gördü.

Ayrıca koronavirüs nedeniyle de ben eve hiçbir zaman misafir almadım. Oğlum öldüğü gün kabızdı. Ayrıca oğlumun kanaması olsa ben görürdüm. O gün oğlumun altını ben değiştirdim. Öyle bir bulgu olsa ben de mutlaka fark ederdim. Oğlumu doğduğu günden bu yana hastalığı nedeniyle de yanından hiçbir zaman ayrılmadım. İstismar olayını kabul etmiyorum" dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, minik Rüzgar'ın ameliyatını yaptırmıştı.

"EVE HERHANGİ BİRİ GİRMİŞ OLABİLİR"

B.Ç. ise "Çocuk kalp hastası olduğu için fenalaşmıştı. O gün hastaneye götürdük. Hastanede serum takmışlar. Aslında biz çocuğu İstanbul'a götürmek istedik, çünkü bugüne kadar tüm tedavileri orada yapılmıştı. O gün buradaki hastanede yatmasını istemedim. Doktor ise 'Bu çocuğu götürmeyin yolda çocuğu kaybedebilirsiniz' dedi. Pandemi dolayısıyla eve zaten hiç misafir almıyorduk, enfeksiyon kapma riski oldukça fazlaydı. İstismar olayını bilmiyorum. Eve herhangi birileri girmiş olabilir" diyerek kendini savundu.

BELEDİYE BAŞKANI, ÇOCUK İÇİN SEFERBER OLMUŞ

Çorum'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren ve cinsel istismara uğradığı değerlendirilen 3 yaşındaki Rüzgar'ın sağlığına kavuşması için herkesin seferber olduğu ortaya çıktı. Kalp yetmezliği bulunan çocuk için Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de devreye girmiş, özel hastanede gerçekleştirilen ameliyat masraflarını üstlenmişti. Ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan çocuğu makamında ağırlayan Şahiner'in hediyeler vermişti.