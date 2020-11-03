Kahvaltı için kafa atıp yüzünden bıçakladı!

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Gül G., 5 yıl önce Volkan K. ile evlendi. Gül G.’nin kuzeni birkaç gün önce hayatını kaybetti. Gül G., cenaze ile ilgilenirken eşi Volkan K., kahvaltı hazırlamasını istedi.

DARP EDİP BURNUNDAN BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre Gül G. ise cenazesi olduğunu söyledi. Buna sinirlenen Volkan K. eşine önce kafa atıp sonra yumrukla darp edip burnundan bıçakladı. Kadın aldığı darbeler sonucu yere yıkıldı. Sesler üzerine olay yerine gelen yakınları hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Genç kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis zanlı kocayı aramaya başladı. Aldığı darbeler nedeniyle bir gün hastanede kalan genç kadın taburcu oldu. Gözaltına alınan koca ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.