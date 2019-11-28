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Dehşet! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

Gaziantep'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı

kadına şiddet
İHA

Gaziantep’te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darp edildi. Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı.

KÜÇÜK ÇOCUK AĞLADI

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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