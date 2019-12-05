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HaberlerGündemSON DAKİKA! Dehşete düşüren olay! Güvenlik Müdürü, iki kadın görevliye saldırdı! - Haberler

Dehşete düşüren olay! Güvenlik Müdürü, iki kadın görevliye saldırdı!

Samsun'da, Karadeniz Kız Yurdu´nda görevli güvenlik müdürü M.K., kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla 2 kadın güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdı. O anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından M.K.'nın görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

kadın görevliye şiddet
DHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu´na (KYK) bağlı Karadeniz Öğrenci Kız Yurdu'nda 6 ay önce meydana gelen olay "pes!" dedirtti. Güvenlik müdürü olan M.K., kadın güvenlik görevlileri, kendisine kapıyı açmadığı gerekçesiyle önce sözlü olarak azarladı.

 

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

DHA'daki habere göre daha sonra da M.K., kadın güvenlik görevlilerine tekme tokat saldırarak, yerlerde sürükledi. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının üzerine M.K.'nin görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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