DEM Heyeti İmralı Adası'na gidiyor
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM İmralı Heyeti, İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin, Komisyon çalışmaları ve sahadaki gelişmeler başta olmak üzere Öcalan'a son gelişmelere dair bilgi vereceği ve Öcalan'ın mesajlarını öğreneceği belirtildi.
Giriş: 28.08.2025 - 10:09 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:10
