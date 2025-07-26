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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den İmralı açıklaması | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den İmralı açıklaması

        DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile dün İmralı'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:07 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:07
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        DEM Parti'den İmralı açıklaması
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        DEM Parti heyetinden yapılan yazılı açıklamada, heyet olarak İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile 3,5 saat süren görüşme gerçekleştirildiği belirtilerek, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı" denildi.

        Öcalan'ın da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirttiği, TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladığı aktarıldı.

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