DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, İmralı'ya gidiyor
Giriş: 02.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:26
DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket ettiğini açıkladı.
DHA'da yer alan habere göre partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti" denildi.
