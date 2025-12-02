Habertürk
        Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

        DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

        DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, İmralı'ya gidiyor

        Giriş: 02.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:26
        DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket ettiğini açıkladı.

        DHA'da yer alan habere göre partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti" denildi.

