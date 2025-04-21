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        Haberler Gündem Son dakika: DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti

        DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti

        DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 21.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:52
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        DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti
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        DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve DEM Parti heyeti üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktı.

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol ile birlikte, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktığı belirtildi. , Sayın Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya doğru yola çıktılar.

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