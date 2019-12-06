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HaberlerGündemSon dakika... Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi!

Son dakika... Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi!

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete minibüsle giden ailesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza geçirdi. Demirtaş'ın eşi, annesi, babası ve kardeşi dahil 5 kişi yaralandı

Demirtaş'ın ailesi kaza geçirdi
DHA

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi trafik kazası geçirdi. Kaza, saat 13.00 sıralarında, TEM'in Çorlu gişeler mevkiinde meydana geldi. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden ailesinin bulunduğu, Özkan Yalgı yönetimindeki minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre kazada araçta bulunan Demirtaş'ın eşi Başak, annesi Sadiye ve babası Tahir Demirtaş ile kardeşi Sadiye Demirtaş Buluttekin ve Mehmet Akkaya hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan 5 kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.

HDP'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan HDP Basın Bürosu'ndan kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne cezaevine gitmek için yola çıkan ailesi trafik kazası geçirmiştir. Kazada yaralanan aile üyeleri hastaneye kaldırılmış ve durumları iyidir. Kazadan sonra Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çorlu´ya doğru yola çıkmıştır" denildi.

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