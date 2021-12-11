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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Deniz otobüsünde fırtına paniği kamerada
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O anlar kamerada! Can yeleği giydiler! Fırtınada panik!

Bursa- İstanbul seferinin yapıldığı deniz otobüsünde, dün akşam fırtına nedeniyle panik yaşandı. Sağa sola yatan deniz otobüsünde çığlık atıp, can yeleği giyen yolculardan bazıları, fenalaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Son dakika: Deniz otobüsünde fırtına paniği kamerada
O anlar kamerada! Can yeleği giydiler! Fırtınada panik!
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DHA

Bursa ile İstanbul arasında dün akşam sefer yapılan deniz otobüsü, fırtına nedeniyle uzun süre sallandı.

YOLCULAR CAN YELEĞİ GİYDİLER

DHA'da yer alan habere göre sağa sola yatan deniz otobüsündeki yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi.

PANİK YAŞAYIP ÇIĞLIK ATTILAR

Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları fenalaştı.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulunanların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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