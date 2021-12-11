O anlar kamerada! Can yeleği giydiler! Fırtınada panik!

Bursa ile İstanbul arasında dün akşam sefer yapılan deniz otobüsü, fırtına nedeniyle uzun süre sallandı.
YOLCULAR CAN YELEĞİ GİYDİLER
DHA'da yer alan habere göre sağa sola yatan deniz otobüsündeki yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi.
PANİK YAŞAYIP ÇIĞLIK ATTILAR
Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları fenalaştı.
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulunanların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.
YORUMLAR