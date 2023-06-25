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Denizler de hava da ısınıyor! İşte bayramdaki hava durumu tahminleri

Türkiye'de bayram tatili ile beraber, sıcaklıklar da etkili olmaya başladı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bayram günlerindeki hava durumu tahminlerini kaleme alarak, "Denizler de hava da ısınıyor" dedi

Son dakika hava durumu: Denizler de hava da ısınıyor! - Güncel haberler

Türkiye genelinde sıcaklıkların yaz değerlerine döndüğünü sokağa çıkınca hissediyoruz.

Yağmurlar bir yana, gökyüzünde o beyaz pamuk bulutların kapladığı alan küçüldü, şehirlere düşen gölgeleri azaldı. Bu noktada “hissedilen sıcaklık” kavramı aslında yaz boyu kullanmamız gereken doğruya daha yakın bir hava durumu bilgisidir.

Kıyılara yakın şehirlerde yaşayanlar (İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir gibi), havanın deniz üzerinden buharlaşmayla daha zengin su buharı içeriğine sahip olmasıyla bunaltıcı koşullar yaşamaya başlıyor. Karadeniz’de su sıcaklıkları nispeten daha düşük, su daha serin olduğu için İstanbul’da hala gece yüzümüze esen poyraz, bir klima gibi serinletebiliyor. Bu konforu 2 hafta sonra kaybedebiliriz, denizler de hava da ısınıyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında gelecek 8-9 gün boyunca yağmur beklenmiyor ve yüksek sıcaklık uyarısı yapılıyor. Deniz tatili yapanların rahatını yağmur değil ama yüksek sıcaklık biraz kaçırabilir. Günün saat 12 ila 16 arasındaki 4 saati, 'ultraviole’nin en yüksek olduğu ve başımızı-cildimizi korumamız gereken saatler oluyor. Akdeniz’de hava sıcaklıkları 32-38°C’ye yükseliyor ve özellikle orta yaşlılarımızın dikkatli olmasında yarar var.

Bayram tatili süresince ise bazı lokal ve kuvvetli yağmurlar görecek yerler var.
26 Haziran Pazartesi günü Ankara-Düzce-Eskişehir-Afyonkarahisar arasında kalan alanda öğleden sonra kuvvetlice yağış geçişleri görülebilir. Ankara’da geçtiğimiz haftalardaki gibi uzun süreli olmasa da kuvvetli sağanak, düşeceği mahallelerde hayatı olumsuz etkileyebilir. Yine Başkent'te 27 Haziran Salı günü zayıf yağmur ihtimali var, 28 Haziran Çarşamba'dan itibaren ise Ankara'nın önünde 7-8 güneşli gün olacak. Yani bayramın ilk gününden itibaren Ankara’da yaz havası hakim diyebiliyoruz.

İstanbul’da bayram tatilini de kapsayacak biçimde gelecek 10 gün boyunca yağmur ihtimali yok denecek kadar az. Günlerin neredeyse tamamı az bulutlu ve güneşli geçecek. İstanbul’da poyraz esiyor, gece ve sabah erken saatlerde taşıdığı serinlik bir süre daha devam ediyor. Yine megakentte gün içinde hissedilen sıcaklık 34-35°C’ye ulaşıyor. Saat 12 ila 16 arasında da güneş altında uzun kalmamakta yarar var.

Bayramın 1. ve 2. günü Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da dağınık biçimde sağanak yağmurlar görebiliriz. Uzun ve kuvvetli olmayan yağmur geçişleri olacaktır, Karadeniz’de güneşlenme süresi bayram boyunca epey yüksek, geçtiğimiz günlerin çok bulutlu havası yerini parçalı-az bulutlu ve güneşli gökyüzüne bırakacak.

Dünya bugünlerde aşırı hava olayları arasında en çok "yüksek sıcaklık" ile mücadele ediyor. Batı Avrupa, Kanada ve Güney Amerika adeta kavruluyor, yakın zamanda Akdeniz'e yayılacak bir Kuzey Afrika sıcak havası görülüyor. Her canlı için stres dolu günlerin başlayacağı zamanlara girmiş bulunuyoruz, serinletici ve gölge alanlar kurtarıcımız olacak.

Not: Yeşil alanlarda, orman ve mesire yerlerinde temizlik ve ateş yakmadan vakit geçirmek hepimizin sağlığı için daha iyi olacak, bizden başka her canlının çok ihtiyacı olan yeşil alanlarımızı bu tatil döneminde daha iyi koruyabiliriz.

Fotoğraflar: AA

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