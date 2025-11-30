Habertürk
        Son dakika: Denizli'de feci kaza! Araç hurdaya döndü!

        Denizli'de feci kaza! Araç hurdaya döndü!

        Denizli'de acı bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü ağır yaralanırken, eşi ise hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 10:18 Güncelleme: 30.11.2025 - 10:21
        Feci kaza! Araç hurdaya döndü!
        Denizli'de hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

        SEYİR HALİNDE İLERLEYEN ARAÇ KAZA YAPTI

        İHA'nın haberine göre kaza; Honaz Tüneli Ovacık Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Gemi idaresindeki otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden bir kamyona arkadan çarptı.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        SÜRÜCÜ VE EŞİ ARACA SIKIŞTI

        Otomobil hurdaya dönerken, sürücü İsmail Gemi ve yanında seyahat eden eşi Gülay Gemi araç içinde sıkıştı.

        Gülay Gemi, hayatını kaybetti.

        GÜLAY GEMİ OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan çifti bulundukları yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Gülay Gemi'nin kaza sırasında hayatını kaybettiğini belirledi.

        SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

        Ağır yaralanan sürücü İsmail Gemi, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazada hayatını kaybeden Gülay Gemi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
