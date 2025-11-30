Denizli'de hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

SEYİR HALİNDE İLERLEYEN ARAÇ KAZA YAPTI

İHA'nın haberine göre kaza; Honaz Tüneli Ovacık Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Gemi idaresindeki otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden bir kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE EŞİ ARACA SIKIŞTI

Otomobil hurdaya dönerken, sürücü İsmail Gemi ve yanında seyahat eden eşi Gülay Gemi araç içinde sıkıştı.

Gülay Gemi, hayatını kaybetti.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan çifti bulundukları yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Gülay Gemi'nin kaza sırasında hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan sürücü İsmail Gemi, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Gülay Gemi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.