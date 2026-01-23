Denizli-Uşak karayoluna bağlanan kavşakta otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL CEKİCİYLE ÇARPIŞTI

Kaza, Denizli’nin Çivril ilçesi Somak Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Somak Mahallesi’nden Çivril istikametine seyir halinde olan otomobil, Denizli-Uşak karayoluna bağlanan kavşakta tali yoldan çıkışı sırasında çekiciyle çarpıştı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Tolga Adalı ve Osman Atlamaz araç içerisinde sıkıştılar. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Adalı ve Atlamaz sağlık ekiplerine teslim edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin Tolga Adalı ve Osman Atlamaz’da yaptığı kontrollerde ikisininde hayatını kaybettiğini belirledi. Adalı ve Atlamaz’ın cenazeleri Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.