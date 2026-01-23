Habertürk
        Son dakika: Denizli'de feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Denizli’de feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

        Denizli-Uşak karayoluna bağlanan kavşakta otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 genç olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:42
        Feci kaza 2 genci hayattan kopardı
        Denizli-Uşak karayoluna bağlanan kavşakta otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

        OTOMOBİL CEKİCİYLE ÇARPIŞTI

        Kaza, Denizli’nin Çivril ilçesi Somak Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Somak Mahallesi’nden Çivril istikametine seyir halinde olan otomobil, Denizli-Uşak karayoluna bağlanan kavşakta tali yoldan çıkışı sırasında çekiciyle çarpıştı.

        ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

        Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Tolga Adalı ve Osman Atlamaz araç içerisinde sıkıştılar. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Adalı ve Atlamaz sağlık ekiplerine teslim edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin Tolga Adalı ve Osman Atlamaz’da yaptığı kontrollerde ikisininde hayatını kaybettiğini belirledi. Adalı ve Atlamaz’ın cenazeleri Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

