Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yayınlanan son deprem verilerine göre depremin derinliği 11.25 km olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
AFAD resmi twitter hesabı üzerinden böyle duyurdu: "Adana’nın Kozan ilçesinde, saat 16.33'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
— AFAD (@AFADBaskanlik) November 24, 2019
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Ajans
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Ülke
|İl
|İlçe
|Köy
|Diğer
|EventID
|24.11.2019 16:33:22
|DDA
|37.6265
|35.6468
|11.25
|Mw
|4.0
|Türkiye
|Adana
|Kozan
|-
|-
|452916
|24.11.2019 15:56:44
|DDA
|39.5093
|26.2720
|6.38
|ML
|2.2
|Türkiye
|Çanakkale
|Ayvacik
|-
|-
|452912
|24.11.2019 15:49:18
|DDA
|36.0558
|29.8040
|7.09
|ML
|1.9
|-
|-
|-
|-
|Akdeniz, 9.12 km. Kas (Antalya)
|452914
|24.11.2019 15:48:15
|DDA
|39.6718
|29.4513
|7.00
|ML
|1.1
|Türkiye
|Kütahya
|Tavsanli
|-
|-
|452915
|24.11.2019 15:42:17
|DDA
|38.8991
|26.0638
|7.00
|ML
|2.0
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 37.06 km. Karaburun (Izmir)
|452913
|24.11.2019 15:23:22
|DDA
|40.0361
|40.0688
|6.95
|ML
|1.3
|Türkiye
|Erzincan
|Otlukbeli
|-
|-
|452911
|24.11.2019 15:13:25
|DDA
|38.5891
|26.7140
|7.00
|ML
|1.4
|Türkiye
|-
|-
|-
|Izmir Korfezi, 4.76 km. Foça (Izmir)
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