İHA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'de bu sabah arka arkaya iki deprem kaydedildi. İlki sabah 06.36'da Kalaycılar kırsal mahallesi yakınlarında 3.7 olarak kayıtlara geçen deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi. İkinci deprem ise 06.45'de Kabakdere merkez üssünde 3.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.