Deprem bölgesinde çarşamba gününe dikkat!

Kahramanmaraş’ta yarın öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışı bekleniyor, bugün hissedilen sıcaklık kentte 1-2 derece. Çarşamba gecesinden itibaren ise en düşük sıcaklıklar -5°C’ye iniyor. Çarşamba gününden itibaren Kahramanmaraş’ta gündüz güneş görünecek, kapalı hava da hafta ortası açılıyor.

Malatya kar yağışlarını kuvvetli alan merkezlerden. Gelecek saatlerde ve salı günü gün içinde kar yağışı sürecek. Malatya’da merkez ilçede sıcaklık sıfırın altında 2-3°C hissedilecek. Çarşamba gününden itibaren geceler -7°C, gündüz havası ise -1°C olacak.

Hatay’da yağışlar yağmur biçiminde, gelecek saatlerde hava kuru olsa da gece yarısı ve sabaha karşı yağmur yer yer sağanak halinde etkili olacak. Kentte sıcaklıklar 4-5°C’ye kadar yükselse de çarşambadan itibaren soğuk derinleşiyor.