Bazı binaların hasarsız olmasına rağmen oluşan sıva ve boya çatlaklarının kuryeleri tedirgin ettiğini anlatan Parmak, şöyle devam etti:

"Apartmanların hasarlı olması nedeniyle kuryelerimiz apartmanlara girmekten korkuyor. Apartman az hasarlı bile olsa çatlaklar veya duvar kırıkları oluyor. Müşteriler mutlaka apartmana girilmesini talep ediyor. Kuryelerin can güvenliği önemli. Biz Kovid-19 sürecinde de hizmetimizi kesmedik, depremde de hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız kuryelerine sahip çıksınlar, onların can güvenliğini gözetsinler. Biz de işimize durmaksızın devam edelim ve insanların ihtiyaçlarını karşılayalım. Kuryelerin de aileleri, bakma yükümlü oldukları kişiler var, bu yüzden 1 dakika için girdikleri apartmanda can vermek istemiyorlar."