Deprem bölgesinde yıkılan kuyumcuyu yağmalamışlar

İstanbul Emniyeti'ne yapılan bir ihbarda, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından, enkaz altında kalan kuyumcu dükkanlarında altın çalan bazı şüpheliler hakkında bilgi verildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre şüphelilerin çaldıkları altınlarla bir araç aldığı, altınların bir kısmını da Esenyurt’ta bir adreste sakladıkları belirtildi.

Polis ekipleri iddialar üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, belirtilen aracı alan kişilerin Hatay’dan geldiğini belirledi. Bunu üzerine araçta ve adreste savcılık talimatıyla arama yapıldı.

ÇALDIKLARI ALTINLA ARAÇ ALDILAR Polis ekiplerince yapılan aramalarda 418 gram ağırlığında altın, kolye, yüzük, küpe, yarım altın, çeyrek, gümüş tespih, kol saati ve 1415 lira para bulundu. Altınların Hatay’daki bir kuyumcudan çalındığı anlaşıldı. Bunu üzerine şüpheliler Mehmet G. (28), Ahmet I. (26), Hülya N. (30), Zekiye B. (33) ve Erdoğan T. (41) gözaltına alındı. Polisin çalınan altınların kalan kısmını bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.