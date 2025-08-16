Habertürk
        Son dakika deprem haberi: Bakan Kurum 6.1'in bilançosunu açıkladı

        Bakan Kurum 6.1'in bilançosunu açıkladı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos Pazar günü yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ortaya çıkan hasar bilançosunu açıkladı. Bakan Kurum, depreme ilişkin hasar tespitinin tamamlandığını, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 09:48 Güncelleme: 16.08.2025 - 09:48
        Bakan Kurum 6.1'in bilançosunu açıkladı
        Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

        "1036 YAPIDA AĞIR HASAR VAR"

        "Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı’daki bütün evleri taradık. Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

        Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız."

        #sındırgı depremi
